Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı

16.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:35
Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri... ADANA'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Tahsin B. (36), ağır yaralandı.

ADANA'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Tahsin B. (36), ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheli Volkan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Berber dükkanı işleten Tahsin B. iş yerine gelen Volkan G. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Tahsin B., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Tahsin B., kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan G. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobil ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin B. acil serviste tedaviye alındı. Tahsin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüpheli Volkan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Berber dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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