Son dakika haberleri: Berber dükkanına taşlı saldırı kamerada

Son dakika haberi: Ankara'nın Haymana ilçesinde berber dükkanına taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde berber dükkanına taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Murat Kaya'ya ait berber dükkanına gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleşti. Yüzü kapalı olan saldırgan, berber dükkanının camını kırdıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı