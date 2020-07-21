Son dakika haberleri | Benzersiz dondurma lezzeti için yollarını Kahramanmaraş'a çeviriyorlar
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Son dakika haberleri | Benzersiz dondurma lezzeti için yollarını Kahramanmaraş'a çeviriyorlar

Son dakika habere göre Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasından yemek için kente geliyor.

Son dakika haberleri | Benzersiz dondurma lezzeti için yollarını Kahramanmaraş'a çeviriyorlar
21.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:28

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasından yemek için kente geliyor.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, benzersiz aroması, parlak beyaz rengi ve eşsiz lezzetiyle dikkati çekiyor.

Kentin adıyla özdeşleşen, adeta Kahramanmaraş'ın sembolü haline gelen dondurma, üretimde kullanılan malzemeler kadar yapımındaki ustalıkla ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar da ünü dünyaya yayılan dondurmayı yemek için kente geliyor.

Dondurma üreticileri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet veriyor.

"Satışlarımız arttı"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, ünü dünyaya yayılan Maraş dondurmasının dört kıtaya ihraç edildiğini bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının sektörü de etkilediğini dile getiren Kanbur, kontrollü olarak satış ve üretime devam ettiklerini söyledi.

İnsanların gelişlerinde daha rahat ve hijyen ortamında alışveriş yapabilmek için Bakanlığın aldığı tedbirlere uyduklarını aktaran Kanbur, şöyle devam etti:

"Havaların sıcak olması nedeniyle insanlar serinlemek için dondurma yemeye geliyorlar. Özellikle dondurma yemelerinin amacını da dondurmanın doğallığına bağlıyorum. Süt ve salep insan vücuduna gıda verici özelliği var. Sıcaktan bunalan insanların serinleme ihtiyacını dondurma ile gidermesi de gayet normal. Hem dünyada hem de Türkiye'de satışlarımız arttı. Kilo ve ton bazında geçen yılki satışları yakalamaya çalışıyoruz."

Kanbur, ürün satmaktan çok insan sağlığına daha çok önem verdiklerini, bunun kalite anlayışları olduğunu ifade etti.

"Maraş'ın dondurması başkadır"

Gaziantep'te yaşayan Yaşar Uymaz ise Kahramanmaraş'a gezmeye ve dondurma yemeye geldiklerini belirterek, kentin hem güzel havasıyla hem de dondurmasıyla vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

Gaziantep'ten gelen sağlıkçı Ebru Hanım da zor bir süreç geçirdikleri için çocuğu ve ailesiyle hem değişiklik olması hem de ısınan havalar nedeniyle serinlemek için Kahramanmaraş'a dondurma yemeye geldiklerini bildirdi.

Alınan önlemlere dikkat ederek tatil yaptıklarını vurgulayan Hanım, "Hijyen, sosyal mesafe ve maskeyi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Normal hayatımıza tamamen dönmek için bu uyarılara çok dikkat etmemiz lazım. Havalar ısındı, özlediğimiz dondurmayı yemeye geldik. Tavsiye ederiz Maraş'ın dondurması başkadır." diye konuştu.

Osmaniye'den ailesiyle gelen Tuana Karaömeroğlu da havalar çok sıcak olduğu için dondurma yiyerek serinlemeye geldiğini söyledi.

Kayseri'den gelen Uğur Akbaş ise pandemi döneminin kendileri için bunaltıcı geçtiğini bu nedenle ailesiyle dondurma yemek için geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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