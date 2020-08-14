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Son dakika haberleri... Benfica, Jan Vertonghen'i transfer etti

Son dakika habere göre Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.

Son dakika haberleri... Benfica, Jan Vertonghen'i transfer etti
14.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:33

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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