Son dakika haberleri... Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u transfer etti Son dakika spor haberi: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol'da forma giyen 18 yaşındaki Tonguç'la 1 yıllığına anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Tonguç ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA