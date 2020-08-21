Son dakika haberleri... Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u transfer etti
Son dakika spor haberi: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u kadrosuna kattı.
21.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u kadrosuna kattı.
Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol'da forma giyen 18 yaşındaki Tonguç'la 1 yıllığına anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Tonguç ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.
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Kaynak: AA