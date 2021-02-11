Son dakika haberleri: Belediyelerin taleplerini karşılamaya başlayan patates üreticisi sevinçli

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve otellerin kapalı olması nedeniyle tüketimi azalan patatesin depoda kalmaması için yapılan çağrı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda belediyelerin patates...

BEHÇET ALKAN/ABDULLAH ÖZKUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve otellerin kapalı olması nedeniyle tüketimi azalan patatesin depoda kalmaması için yapılan çağrı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda belediyelerin patates alımına başlaması üreticiyi mutlu etti.

Ülke genelinde üretilen patatesin muhafaza edildiği Nevşehir ve Niğde'deki depolarda bekleyen binlerce ton ürün, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, doğrudan üretici ve üretici örgütlerinden alım yapılarak tüketiciye ulaştırılmaya başlandı.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, AA muhabirine, salgın sürecinde ihracatın düşmesi nedeniyle depoda kalan patatesin, ilgili bakanlığın koordinasyonunda satışa sunulmasının çiftçi açısından mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının, yurt dışı patates piyasalarını da yakından takip ederek ihracatı artırmaya yönelik çalışma yürüttüğünü aktaran Çalışkaner, son alınan kararla yurt içindeki tüketimin artmasının önünün açıldığını dile getirdi.

Nevşehir ve Niğde Ziraat Odası başkanlıklarına, talebin başladığı ilk gün 33 belediyenin başvuru yaptığını bildiren Çalışkaner, "Çiftçilerin ellerindeki ürünler tanzim ediliyor, depodan isteyen belediyelere gönderimi yapılıyor. İlk gün 12 belediye bize müracaat etti. Kocasinan Belediyesine 3 tır gönderdik. Çiftçilerimiz durumdan çok memnun. Bu konuda gayret gösteren bakanlık yetkilileri ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz. Çiftçimizin deposunda bekleyen patates, tüketilmediğinde ek maliyetler oluşacaktı. Üreticimize satış konusunda bir imkan sağlanmış oldu." diye konuştu.

"Herkes taşın altına elini koydu"

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar da bu yıl patates ekim alanları ve rekoltesinin arttığını söyledi.

Yeni hasat dönemi yaklaştığı için elde kalan patatesin tüketilmesi konusunda yetkililerden yardım istediklerini hatırlatan Kenar, şunları kaydetti:

"Önceki günlerde belediyelere patatesi alıp yardım paketlerine konulması için çağrı yapmıştık. Belediyeler de bu çağrıya kulak verdi. Özellikle Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanımız, milletvekillerimiz, yoğun bir çalışma yaparak diğer belediyeleri de bu konuda bilgilendirerek harekete geçirdiler. Siparişler alınmaya başlandı. Bu çalışmayla patatesin piyasaya sürülmesi sağlanacak. Böylece vatandaşın elinde çürümeye terk edilmiş patates, bir nebze olsun hem çiftçimize hem de ihtiyaç sahiplerine faydalı olacak."

Satıştan ziyade ürünün elde kalmaması konusunda bir çabalarının olduğunu vurgulayan Kenar, "Temel amacımız, patatesin elde kalmayıp halka sunulması. Bu çiftçiyi biraz rahatlatır. Epey siparişler alındı. Kampanyanın nisanın sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Yoğun bir kamuoyu oluşturuldu. Herkes taşın altına elini koydu. Biz de çiftçiler olarak bundan memnunuz. İstediğimiz birilerinin sesimizi duymasıydı. Bunu da duyurduk diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan