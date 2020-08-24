Son dakika haberleri! Belediyeden rap şarkısıyla 'maske' mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Belediyeden rap şarkısıyla 'maske' mesajı

Son dakika haberi: AKSARAY Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralına dikkat çekmek için sözleri ve seslendirmesi zabıta Muhammet Palalı'ya ait olan 'Tak Maskeni Tak' adlı rap şarkısıyla klip de çekilerek, farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Son dakika haberleri! Belediyeden rap şarkısıyla 'maske' mesajı
24.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:20

 

AKSARAY Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralına dikkat çekmek için sözleri ve seslendirmesi zabıta Muhammet Palalı'ya ait olan 'Tak Maskeni Tak' adlı rap şarkısıyla klip de çekilerek, farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Belediye personeli ve kentte yaşayanların rol aldığı klip, dijital platformlarda yayınlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Amacımız, ülkemizde maske takmayı biraz daha artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek istiyoruz" dedi. Aksaray Belediyesi, son günlerde ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine farkındalık oluşturmak için proje geliştirdi. Proje kapsamında, sözleri ve seslendirmesi zabıta Muhammet Palalı'ya ait olan rap şarkısına klip çekildi ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı. 'MASKE TAKMAYI ÖZENDİRMEK İSTİYORUZ'Maske takılmasına özen gösterilmesi için projeyi geliştirdiklerini belirten Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, "Ülkemizde son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek ve maske takmaya özendirmek amacıyla bu şarkıyı hazırladık. Tamamen yerli ve milli bir şarkıdır. Amacımız, ülkemizde maske takmayı biraz daha artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek istiyoruz. İnşallah ülkemizde bu vaka sayıları her geçen gün azalır. Eski günlerimize bir an önce döneriz. Ben de maskemi takarak bu farkındalığa destek oluyorum" dedi.

Başkan Dinçer, Aksaray'da maske üretimine aralıksız devam edildiğini, vatandaşa bu maskeleri ücretsiz dağıttıklarını vurguladı. Maske takılması konusunda sürekli uyarılar yaptıklarını belirten Dinçer, "Sosyal mesafe, temizlik ve hijyen koronavirüsle mücadele konusunda alınması gereken bireysel tedbirlerin başında geliyor. Maske bu kuralların en önemlileri arasında çünkü vatandaşlar arasındaki teması kesiyor. Biz belediye olarak maske üretimine ve dağıtımına devam ediyoruz. Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Ekonomi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Dünya
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
Son Dakika: Meclis komisyonundan hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP'li Tuma Çelik için 'dokunulmazlığı kalksın' kararı
Son Dakika: Meclis komisyonundan hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP'li Tuma Çelik için "dokunulmazlığı kalksın" kararı
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Son Dakika: PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, Şampiyon Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika: PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, Şampiyon Ligi şampiyonu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Cüneyt Arkın Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Belediyeden rap şarkısıyla 'maske' mesajı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 15:23:29. #1.15#
title