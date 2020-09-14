Son dakika haberleri: Belediye önünde park halindeki otomobil yandı
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Son dakika haberleri: Belediye önünde park halindeki otomobil yandı

Son dakika haberi... SAMSUN'da park halindeki boş otomobilde çıkan yangın büyümeden belediye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haberleri: Belediye önünde park halindeki otomobil yandı
14.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:23

SAMSUN'da park halindeki boş otomobilde çıkan yangın büyümeden belediye personelinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Kentte, büyükşehir belediyesi binası önünde park halindeki 34 DCU 787 plakalı boş otomobilin sürücü koltuğu kısmında bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Fark edilen yangın sonrası belediye önündeki görevli zabıta ve özel güvenlik görevlileri alev ve dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de camını kırdığı otomobilde yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedildi. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

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