Son dakika haberleri! Belediye hizmete ara verilecek tesisleri açıkladı
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Son dakika haberleri! Belediye hizmete ara verilecek tesisleri açıkladı

19.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:38
Son dakika haberleri! Belediye hizmete ara verilecek tesisleri açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bazı tesislerinde hizmete ara verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bazı tesislerinde hizmete ara verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak İl ve ilçelerinde de artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı alınan önlemler gereği Kdz.Ereğli Belediyesi bazı tesislerinde hizmete ara verdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 21 Kasım tarihinden itibaren Ereğli'de halkın hizmetine ve ziyaretine kapatılacak tesisler şunlar; Yaşlılar Gençler Evi,Çilek Kafe, Kestaneci Piknik Alanı,Plaj Dostluk Mesire Alanı, Kent Müzesi, Alemdar Gemi Müzesi, Cumhuriyet Halk Evi Kursları Belediyenin Cumhuriyet Halk Evi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için açtığı 'Uzaktan Eğitim Destek Sınıfı' ise önlemlere azami dikkat edilerek hizmetine devam edecek. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Belediye hizmete ara verilecek tesisleri açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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