Son dakika haberleri: Belediye başkanının otomobille çarptığı İsviçreli bisikletli öldü

Son dakika haberler: ANTALYA'nın Serik ilçesine ailesiyle tatile gelen Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in otomobiliyle çarptığı İsviçre vatandaşı Damıano Hakan Vedova (47) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesine ailesiyle tatile gelen Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in otomobiliyle çarptığı İsviçre vatandaşı Damıano Hakan Vedova (47) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Serik'e bağlı Kadriye oteller bölgesinde meydana geldi. Eşi ve 3 çocuğuyla tatile gelen Korkuteli Belediye Başkanı MHP'li Ömer Niyazi İşlek'in kullandığı otomobil, bisikletle aniden önüne çıkan İsviçre vatandaşı Damıano Hakan Vedova'ya çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan İsviçreli Damıona Hakan Vedova ağır yaralı halde götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede, müdahaleye rağmen yaşamanı yitirdi.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Başkan İşlek, "Bugün, ömrü boyunca kimsenin yaşamak istemeyeceği bir olay ailemle benim başımıza gelmiştir. Eşim ve çocuklarımla beraber Serik ilçesinin Kadriye oteller bölgesinde trafik kurallarına uygun şekilde seyrediyorduk. Aracım hız sınırını aşmadan seyrederken, bir otelin içinden kontrolsüz ve hızlı bir şekilde yola çıkan bir bisikletli aracımıza çarptı. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılarak hastaneye kaldırılan İsviçre vatandaşı erkek, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bu üzücü olay sebebiyle ben, 7 aylık hamile eşim ve 3 çocuğum psikolojik olarak son derece olumsuz etkilenmiş durumdayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı