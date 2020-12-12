Son dakika haberleri: Belediye Başkanı Güder, Şehit Fevzi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika habere göre Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşüm yapılacak Şehit Fevzi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşüm yapılacak Şehit Fevzi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, Şehit Fevzi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara kentsel dönüşüm sürecini anlattı.

Güder, çevre yolunun altındaki bölgelerin gelişmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını belirterek, parsel bazlı imar planını ada bazlı imar planına çevirdiklerini hatırlattı.

Görev süresince kentsel dönüşüme öncelik vereceğini kaydeden Güder, "Şehit Fevzi Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm, ilçemizde dönüşümü sağlanan ilk alan olacak ancak son alan olmayacak. Elimizden geldiği müddetçe kentsel yenileme çalışmalarımız devam edecek. Buradaki çalışma diğer çalışmalara örnek olacak. Buradaki vatandaşlarımızın ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, adımlarımızı ona göre attık ve atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de kentsel dönüşümle Şehit Fevzi Mahallesi'nin kentin gözde mahalleleri arasına gireceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş