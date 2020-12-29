Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Akın'dan koronavirüs tedbirleri açıklaması

Bir son dakika haberine göre Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbir ve kurallara uymanın en büyük aşı olacağını bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbir ve kurallara uymanın en büyük aşı olacağını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, pandemiyle mücadelede alınan tedbirlerle ilde vaka sayısında düşüş yaşandığını ve süreç içerisinde Bartın Valiliği önderliğinde tüm kurum ve kuruluşların titiz bir çalışma örneği gösterdiğini belirtti.

Belediye olarak üzerlerine düşen görevi düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tüm birimlerimizle mücadele vererek, gece gündüz demeden çalıştık. Şehrin dört bir yanını dezenfektan maddelerle yıkadık. Araç dezenfeksiyon istasyonu kurarak bugüne kadar 50 bin civarında aracı dezenfekte ettik. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra asıl önemli olan vatandaşlarımızın tedbirlere uymasıdır. Acil işimiz olmadığı müddetçe sokağa çıkmayalım. Hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak bu zorlu süreci atlatabiliriz. Halkımızın zorunlu haller haricinde dışarı çıkmamalarını, çıktıkları takdirde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmelerini rica ediyorum. Virüsle ilgili aşı ülkemize getirilecek. Ancak şunu unutmayalım. En büyük aşı bizim alacağımız tedbirlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı