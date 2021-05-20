Son dakika haberleri... Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede
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Son dakika haberleri... Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Son dakika haberleri... Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Belçika'da ağır silahlarla firar eden ve terör tehdidi oluşturduğu belirtilen aşırı sağ görüşlü askeri aramak için polisin yanı sıra ordu devreye girdi.

Belçika'da ağır silahlarla firar eden ve terör tehdidi oluşturduğu belirtilen aşırı sağ görüşlü askeri aramak için polisin yanı sıra ordu devreye girdi.

Birliğinden anti tank roketleri ve makineli silahlar çalarak kaçan 47 yaşındaki Jürgen Conings'i bulmak için Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık alanda operasyon yürütülüyor.

Dünden beri polisin sürdürdüğü operasyona ordu da katıldı. Arama yapılan bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç gönderildi. Polis ve ordu, doğal park olan ormanlık alanın tüm girişlerini tuttu.

Belçika Fedaral Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse, dün gece sonuçsuz kalan arama çalışmalarının bugün de firari asker bulunana kadar süreceğini söyledi.

Conings'in ortadan kaybolmadan önce iki "endişe verici" mektup bıraktığı bildirildi. Mektupların içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Conings'in daha önce Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin koordinatörlüğünü yürüten virolog Marc Van Ranst ve ailesini tehdit ettiği açıklanmıştı. Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürülmüştü.

Belçikalı aşırı sağcı askerin terör tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle bir süredir gözlem altında tutulduğu belirtilmişti.

Polis, firari askerin bulunabileceği yerlere yakın konumdaki camilerin önlem amaçlı geçici olarak kapatılmasını istemişti. Bazı camiler ise polis koruması altında açık tutuluyor. Bölgedeki bazı okulların da kapatılmasa da kapılarının kilitli tutulduğu belirtiliyor.

Polisin dünkü arama operasyonunda firari askerin terk edilmiş aracında 4 anti tank roketi bulduğu açıklanmıştı. Askerin hala çok sayıda silahı yanında bulundurduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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