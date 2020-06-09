Son dakika haberleri | Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un yakılan heykeli kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un yakılan heykeli kaldırıldı

Son dakika güncel haberi... Belçika'nın Anvers kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold'un geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolardan ateşe verilen heykeli kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un yakılan heykeli kaldırıldı
09.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:45

Belçika'nın Anvers kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold'un geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolardan ateşe verilen heykeli kaldırıldı.

Belçika'da sömürgeci eski Kralı 2. Leopold'un Ekeren bölgesinde yer alan heykeli, temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Heykelin Middelheim Müzesi'nin deposuna götürüldüğü bildirildi. Anvers kentinde bulunan Kral 2. Leopold heykeli, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ırkçılık protestolarda kırmızıya boyanarak tahrip edilmişti. Heykelin kaldırılması için imza kampanyası başlatılmıştı. İngiltere'de de geçtiğimiz hafta Bristol kentinde 17. yüzyıl köle taciri Edward Colston'un heykeli yıkılarak nehre atılmıştı.

HEYKELİN GERİ GETİRİLMESİ BEKLENMİYOR

Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever'in sözcüsü Johan Vermant, heykelin 2023'te meydanın yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak kaldırılacağını ifade ederek geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen protestolarda ciddi şekilde tahrip edilmesi sonucu söz konusu işlemin hızlandırıldığını belirtti. Sözcü Vermant, restorasyonun ardından heykelin büyük ihtimalle meydana geri getirilmeyeceğini kaydetti.

KONGO'DA KATLİAMLAR YAPMIŞTI

1865'ten 1909'a kadar Belçika Kralı olarak görev yapan Kral 2. Leopold, 44 yıl tahtta kaldı. Belçika'nın en uzun süre tahtta kalan kralı, tarihin en büyük toplu katliamlarından biriyle biliniyor. Şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bin 800'lü yıllarda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da gerçekleştirilen katliamlarda açlık, hastalık ve katliam nedeniyle nüfusta ciddi düşüş yaşanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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