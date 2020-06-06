Son dakika haberleri! Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bini geçti
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Son dakika haberleri! Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 165 artarak 59 bin 72'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 580'e yükseldi.

Son dakika haberleri! Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bini geçti
06.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:19

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 165 artarak 59 bin 72'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 580'e yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 26 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 78 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 16 azalarak 121'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 165 artarak 59 bin 72'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 580'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başlatılacak.

Ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek. Kafe, restoran ve barlar gece saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Parti mekanları ise 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebilirken, gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Amatör ve profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak, spor salonları tekrar açılabilecek.

8 Haziran'da aynı zamanda dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlayacak, 1 Temmuz'da 200 kişiye çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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