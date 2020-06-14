Son dakika haberleri! Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
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Son dakika haberleri! Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Son dakika güncel haberi... Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 9 bin 655'e yükseldi.

Son dakika haberleri! Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
14.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:04

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 9 bin 655'e yükseldi.

Belçika'nın halk sağlığı araştırma kurumu Sciensano'dan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 azalarak 82'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 655'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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