Belçika'da Kovid-19 salgını gerekçesiyle ibadethanelerdeki 15 kişi sınırlaması protesto edildi

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

Yunanistan, istikşafi görüşmelere rağmen Ege'de gerginliği tırmandıran faaliyetlerine devam ediyor

Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi

Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var

Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi

Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, farklı dinleri temsil eden 100 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadethanelerde 15 kişi sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi için gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, farklı dinleri temsil eden 100 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadethanelerde 15 kişi sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi için gösteri düzenledi.

Merkezi tren istasyonu önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, Belçika hükümetinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadethanelerde 15 kişi sınırlaması kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bu zor günlerde anlam ve maneviyat ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissediliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu nedenle ibadethanelerde mevcut 15 kişi sınırlamasının eski haline getirilerek, 10 metrekareye bir kişi standardının uygulanmasını hükümetten talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belçika'da kilise, cami ve sinagoglarda aylardır aynı anda en fazla 15 kişi toplanabiliyor.

Dini temsilciler, ibadethanelerde 10 metrekareye bir kişi standardının hayata geçirilmesinin, "dini uygulama için daha az kısıtlayıcı ve aynı zamanda halk sağlığını daha koruyucu olacağını" düşünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir