Son dakika haberleri! Belçika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok ölüm bu yıl kaydedildi

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da 2020 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da 2020 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu.

Brüksel Vrije Üniversitesinin çalışmasına göre, salgının başından beri Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da 2020'de "normalden fazla ölüm sayısı" 14 bin 400'ü buldu.

Her yıl yaklaşık 110 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede en son 1968'de "Hong Kong gribi" nedeniyle "normalden çok fazla" ölüm kaydedilmişti. O yıl Belçika'da 121 bin 744 kişinin öldüğü kayıtlara geçti. Bu yıl ise sayının 130 bine yaklaşması bekleniyor.

Belçika'da salgının iki dalgasının yaşandığı nisan ve kasım ayları en çok ölümün görüldüğü aylar oldu. Salgında şu ana kadar 608 bin kişi virüse yakalandı, 17 bin 951 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam