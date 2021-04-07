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Son dakika haberleri... Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner'in "tasarlayarak öldürme" suçundan iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner'in "tasarlayarak öldürme" suçundan iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Altuner, sanık avukatları, Emine Yağmur'un eski eşinden olan çocuğunu temsil için görevlendirilen avukat ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı Hasan Kaftar, önceki celse verilen esasa ilişkin görüşte değişiklik olduğunu bildirerek, yeni görüşü açıkladı.

Buna göre sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Dosyada "mala zarar verme" suçuna yönelik tespit bulunmadığı kaydedilerek, bu suçtan sanığın beraati talep edildi.

Müşteki avukatları, sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması görüşüne katıldıklarını bildirdi.

Sanık Altuner ve avukatları, savcılığın görüşünü kısmen ve aleyhlerine olacak şekilde değiştirmesi nedeniyle savunmalarını yeniden hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, sanık ve avukatlarına süre verilmesine ve Altuner'in tutukluluğunun devamına hükmederek, davayı erteledi.

Davanın geçmişi

Beytullah Altuner, 26 Mart 2018'de Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek Belçika'da Emine ve Fatma Yağmur'u öldürdüğünü bildirmiş, büyükelçilik görevlilerinin durumu ilettiği Ankara polisince gözaltına alınmıştı.

Altuner hakkında "töre saikiyle tasarlayarak eşi öldürmek" ve "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, maktullerin de sanığın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, Türk vatandaşlarına karşı işlenen yabancı ülkedeki suçlarla ilgili soruşturma yetkisinin Türkiye yargı makamlarına ait olduğu belirtilmişti.

Savcılık, önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşünde sanığın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 6 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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