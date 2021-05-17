Son dakika haberleri! Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Son dakika haberleri! Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberleri! Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner'e, "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Belçika'da geçmişte birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner'e, "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Altuner ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verdi.

Sanık Altuner savunmasında, Emine Yağmur'dan bir kızı olduğunu, maktulün kızını göstermediğini, bunun üzerine cinnet geçirerek, böyle bir eylemde bulunduğunu iddia etti.

Cinayetleri ağır tahrik altında işlediğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri süren Altuner, "Plan yaparak öldürmedim. Eve çocuğumu görmek için gittim. Emine ve annesi Fatma Yağmur bana hakaret etti. Benim tek derdim kızımı alıp Türkiye'ye dönmekti. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım. Merhametinize sığınıyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Davanın geçmişi

Beytullah Altuner, 26 Mart 2018'de Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek, Belçika'da Emine ve Fatma Yağmur'u öldürdüğünü bildirmiş, büyükelçilik görevlilerinin durumu ilettiği Ankara polisince gözaltına alınmıştı.

Altuner hakkında, "töre saikiyle tasarlayarak eşi öldürmek" ve "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, maktullerin de sanığın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, Türk vatandaşlarına karşı işlenen yabancı ülkedeki suçlarla ilgili soruşturma yetkisinin, Türkiye yargı makamlarına ait olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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