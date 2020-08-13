Son dakika haberleri: Belarus'taki protestolarda son 24 saatte 700 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Belarus'taki protestolarda son 24 saatte 700 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolarda son 24 saatte 700 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de çıkan çatışmalarda yaralandı.

Son dakika haberleri: Belarus'taki protestolarda son 24 saatte 700 kişi gözaltına alındı
13.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:28

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolarda son 24 saatte 700 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de çıkan çatışmalarda yaralandı.

Belarus'ta geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır görevi sürdüren Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalifler sokağa indi. İlk gün yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken çatışmaların şiddeti her geçen gün daha da arttı. Yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 7 bine yakın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birçoğu serbest bırakılırken, halen devam eden çatışmalarda yeni gözaltılar yapılmaya devam ediyor. Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, son 24 saatte 700 kişinin daha gözaltına alındığı ve söz konusu kişilerin işlemlerinin devam ettiğini duyuruldu. Bakanlık, yaralanan göstericiler ile ilgili sayı belirtmezken, çatışmaların yaşandığı 9 Ağustos'tan bu yanda toplam 103 polisin yaralandığını bildirdi. Yaralı polislerden 28'inin hastanede tedavi gördüğünü belirtildi.

Sokaklarda çatışmalar devam ediyor

Yapılan son açıklamada gözaltı sayıları hakkında bilgiler aktarılırken çatışmalar gece boyunca devam etti. Göstericiler barikatlar kurduktan sonra polislere taş, sopa, havai fişek ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere yine çok sert müdahale etti. Biber gazı ve plastik mermiler kullanan polisin aralıklarla göstericilere gerçek mermiler sıktığı iddia edildi. Gece saatlerinde yaşanan bir olayda polisten kaçan göstericilerin arasındaki birinin gerçek mermiyle elinden vurulduğu kaydedildi. Protestocular polisin gerçek mermiler ile apartmanlara da ateş ettiğini iddia ederken, Belarus İçişleri Bakanlığı ise iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

Belarus İçişleri Bakanlığı 300 kişinin görüntülerini yayınladı

Belarus sokaktaki şiddet olayları konusunda yabancı ülkelerin etkisi olduğunu iddia ederken, bu yöndeki operasyonlar da devam ediyor. 9 Ağustos akşamı seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra 300 kişinin başlattığı protestolar ile ilgili kamera görüntülerini yayınlayan Belerus İçişleri Bakanlığı, bu gruptaki bazı kişilerin provokatörlük yaptığı ve başka ülkelerin talimatlar doğrultusunda bu işe giriştiklerini öne sürdü. Kamera görüntülerindeki kişilerin yakalandığı ifade edilirken, söz konusu kişilerin işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Belarus'a yaptırımlar gündemde

Dün akşam Prag'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Belarus'ta yaşanan konuları değerlendirdi. Belarus'ta yapılan seçim öncesi zaten kaygılı olduklarını ifade eden Pompeo, "Seçimler adil ve demokratik bir ortamda gerçekleşmedi. Seçimler konusunda en başından beri endişeliydik. Bu durumu daha önce de görmüştük. Çok üzgünüz" dedi. Belarus'ta şiddetli çatışmalardan sonra yaptırımların ihtimallerinin de masada olduğunu belirten Pompeo, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle bu konuyu tartıştıklarını ve her ihtimali göz önünde bulundurduklarını duyurdu.

Ülkelerden Belarus'a yaptırım talebi

Belarus'ta yapılan seçimlerden önce 33 Rus paralı askerin gözaltına alınmasıyla başlayan Belarus-Rusya gerginliği devam ederken son olarak seçim günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lukaşenko yapılan telefon görüşmesinde gözaltındaki paralı askerler konusunda uzlaşıya vardı. Seçimlerin ardından Putin, Lukaşenko'ya tebrik mesajı gönderdi. Rusya ile Belarus arasında yaşanan gerilim diplomatik girişimlerle yumuşatılsa da Rusya halen Belarus'a karşı temkinli yaklaşıyor. Son olarak Kremlin Basın Servisi, Putin'in yakın zamanda Lukaşenko ile bir programının olmadığını açıkladı. Polonya ise Rusya'ya çağrı yaparak Belarus'a yaptırım uygulamasını talep etti. Litvanya da aynı yönde talepler sunarken, Rusya'dan herhangi bir hamle gelmedi. - MİNSK

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Kaynak: İHA

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