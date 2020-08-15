Son dakika haberleri: Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimi sonrası protestolar sürüyor Son dakika haberleri: Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına yönelik protestolar devam etti.

Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına yönelik protestolar devam etti. Belarus'un Moskova Büyükelçiliği önünde de Rus muhalif gruplarının desteğiyle protesto düzenlendi. Belarus yönetimini destekleyen bir grup da bayraklarla protestocular arasında yürüdü.

Kaynak: AA