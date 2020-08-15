Son dakika haberleri: Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimi sonrası protestolar sürüyor
Son dakika haberleri: Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına yönelik protestolar devam etti.
15.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:44
Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına yönelik protestolar devam etti. Belarus'un Moskova Büyükelçiliği önünde de Rus muhalif gruplarının desteğiyle protesto düzenlendi. Belarus yönetimini destekleyen bir grup da bayraklarla protestocular arasında yürüdü.
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Kaynak: AA