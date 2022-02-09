Tatbikattan detaylar Belarus- Rusya Müttefik Kararlılığı – 2022 ortak askeri tatbikatı yarın başlıyor

Ukrayna krizi ile birlikte Rusya ile NATO arasında gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde NATO ve Ukrayna sınırları yakınında yapılacak tatbikat eleştirilere neden oluyor.

MOSKOVA (AA) – Rusya ile NATO arasında gerginliğin yaşandığı bir dönemde Belarus'un Rusya ile birlikte topraklarında yapacağı ortak askeri tatbikat yarın başlıyor.

Belarus Savunma Bakanlığına göre, Rusya- Belarus askeri güçlerinin denetlenmesinin yapılacağı Müttefik Kararlılığı – 2022 ortak askeri tatbikatı 10-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bir kısım askeri birliklerinin yer alacağı tatbikata Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 hava savunma füze sistemi gönderdi. S-400'lerin yanı sıra Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve 12 adet Rus Su-35 savaş uçağı da tatbikatta görev alacak.

Tatbikatlar Belarus topraklarında yer alan Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşecek.

Katılan personel sayısı, silah ve teçhizat sistemleri ile ilgili parametrelere göre tatbikatın 2011 Viyana Belgesi kapsamında bildirime tabi olmadığı bildirilmişti.

-Putin tatbikatı yerinde takip etmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatbikatı yerinden takip etme planı bulunmadığını bildirdi.

Tatbikatın çok büyük bir ortak manevra olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya ve Belarus'a yönelik tehditlerin hem niteliğinin hem de yoğunluğunun eskisinden daha fazla olduğunu vurguladı. Peskov, "Rusya ve Belarus eşi görülmemiş tehlikelerle karşı karşıyadır." diye konuştu.

-Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov Belarus'a gitti

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un tatbikatı yerinde takip etmek üzere Belarus'a geldiği bildirildi.

Belarus ve Rusya devlet başkanlarının kararlarına uygun olarak tatbikatın ocak ayında başlayan birliklerin denetlenmesinin son aşaması olduğu kaydedilen açıklamada, "Tatbikatın uygulandığı süre boyunca, savunma operasyonu yürütme, dış saldırıları bastırma ve püskürtme, ayrıca terörle mücadele ve Birlik Devleti'nin çıkarlarını koruma görevlerini yerine getirmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Aralık 2021'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un batı ve güney sınırlarında ortak askeri tatbikat yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

-Tatbikata yönelik eleştiriler

Ukrayna krizi ile birlikte Rusya ile NATO arasında gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Rusya ve Belarus'un NATO ve Ukrayna sınırları yakınında ortak tatbikat yapacak olması eleştirilere neden oluyor. Özellikle Baltık ülkeleri ile Polonya ve Ukrayna yapılacak bu tatbikattan rahatsızlıklarını açıkça belirtiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'a 30 bin asker ve modern silahlar gönderdiğini öne sürüyor.

Rus birliklerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerle entegre hareket etmeye başlaması durumunda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'da güvenlik durumunun baştan sona değişebileceği öngörülüyor.

Rus askerlerinin tatbikattan sonra Belarus'a kalıcı olarak yerleşeceği iddialarına ise Kremlin açıklık getirmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus askeri birliklerinin tatbikatların ardından ülkeye geri döneceğini açıklamıştı.

-Ukrayna'dan paralel tatbikat

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da Belarus-Rusya ortak askeri tatbikatının yapılacağı tarihlerde ülkesinde paralel bir tatbikat yapacağını bildirmişti.

Ukrayna tatbikatlarda, Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerini kullanacak.