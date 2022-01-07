Son dakika gündem: Lukaşenko, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Belarus devlet haber ajansı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kazakistan'daki protestolar ve şiddet olayları devam ederken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Belarus devlet haber ajansı, Lukaşenko ve Nazarbayev'in " Kazakistan'daki durumu ayrıntılı olarak tartıştıklarını" ifade ederek, görüşme hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2019'da cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ardından Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev almıştı. Ülkedeki karışıklığın ardından geçtiğimiz çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev'i görevden alarak Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini kendisinin yürüteceğini bildirmişti.

NAZARBAYEV'İN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hakkında ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialar devam eden Nazarbayev'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz çarşamba günü Taldikorgan kentindeki öfkeli protestocular, Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmıştı.

TOKAYEV'DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE "VUR" EMRİ

Cumhurbaşkanı Tokayev erken saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, protestocuları "terörist" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini ifade etmişti.

KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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