Son dakika haberleri... - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek"

Son dakika gelişmesine göre - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko muhalefetin seçimin yenilenmesi çağrısına ilişkin, "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" diye konuştu.

17.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:37

- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek"

MİNSK - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko muhalefetin seçimin yenilenmesi çağrısına ilişkin, "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" diye konuştu.

Belarus'ta seçimlerin yapıldığı 9 Ağustos tarihinden itibaren ülkede yaşanan protestolarda 1 işi öldü, binlerce kişi yaralandı, binlerce kişi ise gözaltına alındı. Dün Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko düzenlediği büyük bir mitingle gövde gösterisi yaparken, muhalifler de miting sırasında toplanarak Lukaşenko'ya karşılık verdi. Can güvenliğini gerekçe göstererek Litvanya'ya giden ve seçimlerde yüzde 10 oy alan Svyatlana Tsihanouskaya sosyal medya üzerinden bu sabah yayınladığı mesajda, Lukaşenko'nun istifasını isteyerek, "Ülkenin tansiyonun normale dönmesi ve sakinleşmesi için sorumluluk alarak ulusal lider olarak görev almaya hazırım. Bu nedenle ülkede gözaltında ve tutuklu bulunan tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı. Bunun yanı sıra devlet başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için hukuki ve siyasi adımlar atılmalı. Tüm dünya kamuoyunun kabul edeceği gerçekten adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesi gerekir" dedi.

"Seçimler yenilenmeyecek"

Minsk'te bulunan bir traktör ve askeri araç fabrikasına giden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko grevlerin önüne geçmek için işçi, işveren ve sendika yöneticileri ile bir araya geldi. Burada muhalefet liderinin çağrısına karşılık veren Lukaşenko, "Beni baskı altında tutarak kimse bir şey yaptıramayacak. Yeniden bir seçim olmayacak ve 6 ay içerisinde bu sorunların tümünün üstesinden geleceğim" dedi.

Seçimlerin adil koşullarda gerçekleştiğini savunan Lukaşenko, "Haksız seçimlerden mi bahsediyorsunuz? Adil seçim mi istiyorsunuz? Hemen cevap vereyim! Biz seçimleri yaptık. Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" diye konuştu.

Protestolar devam ediyor

Belarus'ta dün Lukaşenko destekçilerinin ve muhalefetin ayrı ayrı mitinglerinden sonra gece saatlerinde yine hareketlilik gözlendi. Önceki günlerin aksine protestolar daha az şiddet olaylarının yaşandığı ortamda gerçekleştirilirken birçok muhalif, evlerinin pencerelerinden sloganlar atarak Lukaşenko'nun istifasını istedi. Bazı ara sokaklarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sabah saatlerinde ise muhalifler Belarus Devlet kanalı önünde toplanmaya başladı. Dünden beri aynı yayınları yapan devlet kanalının tüm personelinin istifa ettiği yönündeki iddialara cevap veren kanal yönetimi personellerinin göreve devam ettiğini ve normal yayın akışına devam edildiğini açıkladı.

Sendikalardan grev açıklaması

Muhalefetin sendikaları ve işçileri genel greve davet etmesinden sonra bazı işçi grupları muhalefetin çağrısına olumlu cevap verirken kararsız kalan bazı sendikalardan da açıklamalar gelmeye başladı. Ülkenin tarım sendikaları Lukaşenko'ya destek verirken son olarak ülkenin Metalurji, Demir ve Çelik sektöründeki sendikaları açıklama yaparak grevlere dahil olmayacaklarını duyurdu. Sendikaların yanı sıra kendi işçi örgütlenmesini kuran muhalefet yanlısı gruplar ise açıklamalar yaparak grevlere net şekilde destek verdiklerini belirtti. Ülkede sendikaların çoğunluğunun grevlere katılmadığı yönünde kararlar aldığı öğrenilirken muhalefet sendikaları ve işçileri ikna etmek için yeni çağrılar yapmaya devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi 3. Sayfa
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Nihat Doğan Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:38:23. #1.14#
title