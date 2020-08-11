Son dakika haberleri: Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu

Son dakika yerel haberi: Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu.

11.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:29

Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu.

Olay Kuyulu Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İzmir Bulvarı yakınında bulunan portakal bahçesinde bekçilik yapan Halil İbrahim Coşkun yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kalp rahatsızlığı bulunduğu, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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