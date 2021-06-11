Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı
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Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı

Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da kimlik kontrolü yapmak isteyen mahalle bekçilerine tabancayla ateş açan motosiklet üzerindeki 3 kişiden 2'si kovalama sonucu yakalandı.

ADANA'da kimlik kontrolü yapmak isteyen mahalle bekçilerine tabancayla ateş açan motosiklet üzerindeki 3 kişiden 2'si kovalama sonucu yakalandı. Kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerden İbrahim Ş. ve Nusret Ş. gözaltına alınırken, silahı kullandığı iddia edilen Şahin Ş.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, motosiklet üzerindeki 3 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına karşılık tabancayla ateş açan şüpheliler, daha sonra ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bekçilerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölge polis ekiplerince ablukaya alındı. Şüphelilerin kaçtığı motosikleti İsmetpaşa Caddesi'nde durduran ekipler, İbrahim Ş. ve Nusret Ş.'yi yakaladı. İlk ifadelerinde kardeş olduklarını belirten şüpheliler, silahı da ağabeyleri Şahin Ş.'nin kullandığını anlatttı. Kaçarken Şahin Ş.'nin motosikletten inerek bir arkadaşına ait beyaz renkli otomobile binerek gittiğini söylediler.   

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, aynı gün bir iş yerinin kurşunlanması şüphelisi olarak arandığı da öne sürülen Şahin Ş.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

 


Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı
Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı
Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı
Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı
Son dakika haberleri! Bekçilere ateş açan 3 kardeşten 2'si yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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