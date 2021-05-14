Bekçi ve gençler arasında tartışma çıktı: 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bekçi ve gençler arasında tartışma çıktı: 2 kişi gözaltına alındı

Bekçi ve gençler arasında tartışma çıktı: 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler bekçiler arasında tartışma çıktı.

Batman kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezi Cudi Mahallesi Salih Özdemir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan gençler ile bekçiler arasında çıkan tartışma şiddet olayına döndü. Parkta oturan gençlerin bekçilere taş attığı iddiası ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin havaya ateş etmesi sonucu kalabalık dağılırken, bekçilerin biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdiği 2 kişi gözaltına alındı.

(Osman Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bekçi ve gençler arasında tartışma çıktı: 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 23:28:41. #1.16#

title