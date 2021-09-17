Son dakika haberleri! Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası Mersin'de başladı

Mersin'de, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nda 12 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

TBESF'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen organizasyon, Marina Yat Limanı'nda yapılıyor.

Kadınlar, erkekler ve gençler kategorilerinde organize edilen şampiyonaya, 5 kentten 12 sporcu katılıyor. Tekneleriyle Akdeniz'in mavi sularına açılan yelkenciler, organizasyonda derece elde etmek için ter döküyor.

Kentte 5 gün sürecek şampiyonada, 3 kategoride de en iyi dereceyi elde edecek sporcular, İtalya'nın Palermo kentinde 2-9 Ekim'de yapılacak Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.