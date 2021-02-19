Son dakika haberleri: Bedensel engelli milli bilek güreşi sporcusu, mesleğinde engel tanımıyor
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Son dakika haberleri: Bedensel engelli milli bilek güreşi sporcusu, mesleğinde engel tanımıyor

19.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:53
Son dakika haberleri: Bedensel engelli milli bilek güreşi sporcusu, mesleğinde engel tanımıyor

Son dakika haberine göre Doğuştan bacakları olmayan "Demir Bilek" lakaplı bedensel engelli milli bilek güreşi sporcusu 55 yaşındaki Şaban Mazak, iş yerinde hem üretim yapıyor hem de antrenmanlarını sürdürüyor.

Doğuştan bacakları olmayan "Demir Bilek" lakaplı bedensel engelli milli bilek güreşi sporcusu 55 yaşındaki Şaban Mazak, iş yerinde hem üretim yapıyor hem de antrenmanlarını sürdürüyor.

Uzun yıllar Kurşunlu ilçesinde ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sürdüren Mazak, emekli olduktan sonra sanatını sürdürmek amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle başka bir iş yeri açmaya karar verdi.

KOSGEB'den yaklaşık 50 bin lira destek alan Mazak, deriden ayakkabı tabanlığı, cüzdan, çanta, direksiyon kılıfı gibi ürünler yapıp satıyor.

Kariyerinde sağ kolda Avrupa ikinciliği, sol kolda Avrupa üçüncülüğü ile Türkiye şampiyonluğu bulunan Mazak, yeni başarılara imza atmak için boş vakitlerinde de dükkanında antrenmanlarını sürdürüyor.

Şaban Mazak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıl ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Emekliliğinden sonra deri ürünleri imalatı yapmak hayalini KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdiğini belirten Mazak, "Hediyelik ürünler yapıyoruz. Genelde tek başımayım, bazen eşim yardımcı oluyor. İş çok olursa bir işçi istihdam etmeyi de isterim." dedi.

"Hiçbir şey bana engel değil"

Yaptığı ayakkabı tabanlığını herkesin yapamayacağını, bu konuda iddialı olduğunu dile getiren Mazak, şunları kaydetti:

"Günün nasıl geçtiğini bilmiyorum. Keşke burada birkaç kişi daha çalışsa, sanat öğretsem. Engelli olmak benim hiçbir işime engel değil. Engelli değilim ki ben bir kere. Saya makinasını ayakları olmayan bir adam kullanamaz ama aparat yaptırdım, kullanılması da zor değil. Kesim presi ayakta kesilir, ben sandalyeye çıkarak kesiyorum. Hiçbir şey bana engel değil. Engelli arkadaşlarımızın evlerde durmasını istemiyorum. Bir şeylerle uğraşmalarını istiyorum. Ben de yardımcı olayım. Ben dünyayı yeniyorum."

Atölyesinde çalışırken bir yandan da antrenmanlarını sürdüren Mazak, kol ve bilek kaslarını geliştirmek için çeşitli aletlerle çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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