Son dakika haberleri! BDDK: İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun...
Son dakika ekonomi haberi: BDDK: İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir.
10.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:12
BDDK: İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA