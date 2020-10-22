Son dakika haberleri | BBP yeni yüzler ile kadrosunu güçlendirdi

Son dakika haberler... Büyük Birlik Partisi (BBP), geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdiği 11. Olağan Kongre sonrasında seçilen yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile kadrosunu güçlendirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdiği 11. Olağan Kongre sonrasında seçilen yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile kadrosunu güçlendirdi.

Yeni yönetimde Eski belediye başkanlarının, Akademisyenlerin, İş Adamlarının, Genç Hukukçuların, Mühendislerin, Eğitimcilerin, Gazetecilerin ve Doktorların görev alması dikkat çekti.

Yeni seçilen MKYK üyeleri arasında Karadeniz Ereğli Eski Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal, Alanya Mahmutlar Eski belediye Başkanı Alaattin Çakır, Karadenizli İş Adamı Dursun Çağlayan, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Diş Hekimi Oya Eren, 6 kez Kick Boks Dünya Şampiyonu, Polis Özel Harekat Hocası Serkan Yılmaz, İş Kadını Dilek Keskin, Uşak Karma Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü Başkanvekili Uğur Karaca, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Eski Başkanı Murat Aslan, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı mevcut Başkanı Samet Bağcı Türkiye İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİM) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney ve birçok önemli isim yeni listede yer aldı.

Ayrıca, Yüksek Danışma Kurulunda ise, İnşaat Yüksek Mühendisi, Eski Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanı Tuna Koç, Sütçü İmam Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Prof. Dr. Mahmut Yardımcılar,

Doçent Dr. Ahmet Emin Serin, Anadolu Ajansı Eski İzmir Bölge Müdürü Muammer Başkan seçildiler.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılacak olan (31 Ekim 2020 Cumartesi) ilk MKYK toplantısında, yeni divan üyelerinin belirleneceği ve yeni başkanlık divanında değişik isimlerin görev alacağı bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fırat Taşdemir