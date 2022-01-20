Son dakika haberleri | BBP Genel Başkanı Destici, Kara Ocak Katliamı şehitlerini andı

Son dakika gündem haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları rahmet ve saygıyla andı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları rahmet ve saygıyla andı.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Türklerine ve Türklüğe karşı işlenen Kara Ocak Katliamı'nın bir insanlık suçu olarak tarihe kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın yaşananlardan kısa bir süre sonra bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurduğunu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın da birer Türk devleti olarak bağımsızlıklarına kavuştuğunu hatırlatan Destici, "Katliamın 32. yılında, tarih boyunca insanlığın utanç vesilesi olarak anılacak katilleri lanetliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.