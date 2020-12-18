Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Erbakan ile görüştü
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Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Erbakan ile görüştü

18.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:02
Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Erbakan ile görüştü

Son dakika politika haberi... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ağırladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ağırladı.

BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile BBP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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