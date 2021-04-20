Son dakika haberleri | BB Erzurumspor kazanarak seriye bağlamak istiyor
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Son dakika haberleri | BB Erzurumspor kazanarak seriye bağlamak istiyor

Son dakika haberleri | BB Erzurumspor kazanarak seriye bağlamak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor 9 maç sonra Denizlispor'a karşı kazanmasının ardından bu hafta sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçından da galip gelerek seriye bağlamak istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 9 maç sonra Denizlispor'a karşı kazanmasının ardından bu hafta sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçından da galip gelerek seriye bağlamak istiyor.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen BB Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde ilk galibiyetini aldı. En son ligin 25. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-0 yenen Dadaşlar o tarihten sonra oynadığı 9 maçtan da galip gelememişti. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor haftalar sonra 3 puana kavuştu.

Seriye bağlamak istiyor

Dadaşlar yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçına da mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. 31 puanla 20. sırada bulunan BB Erzurumspor bu maçtan galibiyet alarak hem seriye bağlamak hem de küme düşme hattından yukarıya çıkmak istiyor. - ERZURUM

Son dakika haberleri | BB Erzurumspor kazanarak seriye bağlamak istiyor
Son dakika haberleri | BB Erzurumspor kazanarak seriye bağlamak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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