Son dakika haberleri! BAYRAMPAŞA'DA TIR KAZASI: 1 YARALI
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Son dakika haberleri! BAYRAMPAŞA'DA TIR KAZASI: 1 YARALI

Son dakika haberleri! BAYRAMPAŞA'DA TIR KAZASI: 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHABayrampaşa'da gece saatlerinde hasarlı bir kazayı gördüğü için yavaşlayan TIR'a aynı yönde arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Bayrampaşa'da gece saatlerinde hasarlı bir kazayı gördüğü için yavaşlayan TIR'a aynı yönde arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tır sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'da sıkışan sürücüyü kurtardı. 

Kaza Bayrampaşa'da gece saat 04.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TK 618 plakalı hafif ticari araç Kadıfekale Alt Geçidi'nde bariyerlere çarparak kaza yaptı. Aynı yönde arkadan gelen 34 GF 4124 plakalı TIR'ı kullanan Bünyamin Güleryüz de kazayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Şenol Şekerci yönetiminde ki 50 ABT 219 plakalı TIR, duramayarak önündeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası Şenol Şekerci araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda yaralı sürücü Şekerci sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Şekerci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan iki TIR ve bir hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri diğer araç sürücülerinden kaza ile ilgili bilgi aldı. Kaza sonrası konuşan öndeki TIR'ın sürücüsü Bünyamin Güleryüz, "Öndeki araba durmuş orada dörtlüleri yanıyor. Bana dur dedi bende durdum. O anda arkadan bu TIR geldi, vurdu. Önümde araba var, şu anda önümde bekliyor. Ondan durdum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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