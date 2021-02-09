Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın
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Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın

09.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:16
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi'nde Özdericiler Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm imalathanesinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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