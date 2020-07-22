Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA PARKTA SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI Son dakika gelişmesine göre Bayrampaşa, Terazidere Spor Kulübü Sosyal Tesisleri içinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Bayrampaşa, Terazidere Spor Kulübü Sosyal Tesisleri içinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin o sırada tesiste çay içen bir müşteri olduğu öğrenildi.

Olay saat 16.00 sıralarında Terazidere Mahallesi Terazidere Parkı içinde bulunan Terazidere Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, tesislerde oturan bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheliler, tartıştıkları kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin tesislerde çay içmek için oturan müşteri olduğu öğrenildi. Ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de parka gelerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavga sırasında tesiste bulunan görgü tanığı, "İlk önce orada konuşuyorlardı sonra silahını çıkartıp ateş açtı. İki tane boşa gitti adamın birine geldi. Sonra biz ayağını bağladık hastaneye gönderdik. Havaya ateş atarak kaçtılar." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA