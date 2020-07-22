Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da parkta silahlı kavga; 2 yaralı-1 Son dakika güncel haberine göre Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAYRAMPAŞA Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAYRAMPAŞA Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA