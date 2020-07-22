Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da parkta silahlı kavga; 2 yaralı-1
Son dakika güncel haberine göre Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAYRAMPAŞA Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
22.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:58
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAYRAMPAŞA Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Kaynak: DHA