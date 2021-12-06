Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Bahar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir mobilya deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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