Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Bahar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir mobilya deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title