Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızı kamerada

Son dakika haberi... Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde 19 gün içerisinde farklı saatlerde 9 adet cep telefonu çalan hırsız, Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde 19 gün içerisinde farklı saatlerde 9 adet cep telefonu çalan hırsız, Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Park halindeki kamyonlarda yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4-23 Eylül tarihleri arasında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hale giren R.P. park halindeki kamyonları kontrol ederek, kapı ve camları açık olan farklı kamyonlarda bulunan cep telefonlarını çaldı. Çalışanlar tarafından ihbar edilen şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, önceki gün Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimde durdurulan R.P.'nin Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı olayına karışan şahıs olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen R.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu

Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu

 Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından göğsünden ve omzundan vuruldu

Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından göğsünden ve omzundan vuruldu

 İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:14:20. #1.11#