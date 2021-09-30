Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızı kamerada

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde 19 gün içerisinde farklı saatlerde 9 adet cep telefonu çalan hırsız, Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Park halindeki kamyonlarda yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4-23 Eylül tarihleri arasında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hale giren R.P. park halindeki kamyonları kontrol ederek, kapı ve camları açık olan farklı kamyonlarda bulunan cep telefonlarını çaldı. Çalışanlar tarafından ihbar edilen şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, önceki gün Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimde durdurulan R.P.'nin Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı olayına karışan şahıs olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen R.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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