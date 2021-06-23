Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarı Dökümcüler Sitesinde kapı kolu üretimi yapılan iki katlı işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride çalışan 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, işyerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hadise Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 18:35:04. #1.13#

title