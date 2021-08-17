Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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