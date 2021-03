Bayrampaşa Belediyesi 'Down Sendromlu' çocukları unutmadı

Bayrampaşa Belediyesi 'Down Sendromlu' çocukları unutmadı

İSTANBUL - '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla, Bayrampaşa Belediyesi down sendromlu çocukları unutmadı. Özel çocuklar için katıldığı programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Sempatik, güler yüzlü, sevecen, hep sizlerle beraber olan, sizlere mutluluk aşılayan ve pozitif enerji sağlayan yavrulardır down sendromlu yavrularımız" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa'da bulunan özel bir eğitim merkezinde, down sendromlu çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda özel çocuklar aileleriyle beraber oynanan halk oyunlarını ve slayt gösterilerini izledi. Başkan Aydıner, çocuklarla beraber zeybek oynadı ve toplu fotoğraf çektirdi. Etkinliğin sonunda ise Başkan Aydıner tarafından, down sendromlu çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Down sendromlu çocuklar hakkında duygularını ifade eden Aydıner, "Ben bütün down sendromlu yavrularımızın günlerini değil, yıllarını yürekten kutluyorum. Sempatik, güler yüzlü, sevecen, hep sizlerle beraber olan, sizlere mutluluk aşılayan ve pozitif enerji sağlayan yavrulardır down sendromlu yavrularımız. Allah o analardan, babalardan razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU