Son dakika haberleri | Bayramov: "Azerbaycan her zaman her türlü meselede Türkiye'nin yanındadır"
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.
11.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:30
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
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Kaynak: AA