Son dakika haberleri: Bayramiç'te kaçak tütün ve sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bayramiç'te kaçak tütün ve sigara operasyonu

Son dakika haberleri: Bayramiç'te kaçak tütün ve sigara operasyonu
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 270 kilogram kıyılmamış tütün ile satışa hazır 10 bin sarma sigara ele geçirildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 270 kilogram kıyılmamış tütün ile satışa hazır 10 bin sarma sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sarma olarak tabir edilen sigara üreten şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasaya kaçak yollarla sürülmek istenen 270 kilogram kıyılmamış tütün ile içime ve satışa hazır halde 10 bin sarma sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hamid Karzai Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Merve Boluğur Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Abdullah Avcı Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Bayramiç'te kaçak tütün ve sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:35:50. #1.15#

title