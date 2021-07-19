Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
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Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak -İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Amacımız bu Kurban Bayramı'nda sıfır can kaybıyla vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi" Samsun'da trafik noktalarında denetime katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil,...

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak

-İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Amacımız bu Kurban Bayramı'nda sıfır can kaybıyla vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi"

SAMSUN - Samsun'da trafik noktalarında denetime katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bu bayramda biz 40 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi personelimizle bu geçen birkaç günü de kapsayacak şekilde 15 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arası alanda olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil,Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, özellikle bayram öncesi yoğun trafik akışının yaşandığı Samsun - Ankara ve Samsun - Ordu Karayollarında denetimler gerçekleştirdi. Burada protokol üyeleri, şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak çeşitli ikramlar dağıttı. Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2021 yılı içerisinde özelikle bayram tedbirleri kapsamında "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile kazaların önlemesine yönelik ve yol kullanıcıları üzerinde farkındalık oluşturması amacıyla tasarlanan broşürleri dağıttı. Tasarlanan kart üzerinde "Trafikte Hayatını Kaybedenlerin Anısına" yazısı ile trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin hatırlanması, "Hayatlarınız Kaybolmasın" yazısı ile yol kullanıcılarının yolu kullanırken yitip giden hayatlardan olmamaları konusunda dikkatlerini çekmek amaçlandı. Trafik kurallarına uymanın onları hayata nasıl bağlayacağını sembolik olarak ifade edecek kendisi küçük

anlamı büyük olan "Küçücük tohumlarla büyük kalpler" dağıtımı yapıldı. Küçücük Tohumlarla Büyük Kalpler Kartları projesinin amacı ise tasarlanmış kartların üzerinde atık kağıtlardan üretilmiş içerisinde çeşitli çiçek, bitki tohumları olan renkli kalpler bulunuyor.

Denetim sonrası açıklama yapan Bakan Yardımcı Erdil, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla her bayramda Bakanlığın üst düzey yöneticileri, bakan yardımcıları, genel müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, sahil güvenlik komutanımız hep beraber sahaya çıkıyoruz. Bu çerçevede sahada farkındalık oluşturmak, sahada ilgili uygulama noktalarındaki, trafik denetim uygulama noktalarındaki çalışmaları izliyoruz. Bu çerçevede bu bayramda biz 40 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisi personelimizle bu geçen birkaç günüde kapsayacak şekilde 15 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arası alanda olacağız. Sahada olacağız. Bu çalışmaları 45polis başmüfettişimiz uygulama noktalarında ve illerdeki çalışmalarımızı ayrıca teknik olarak denetleyecek. 15 helikopter ve 76 drone'la yaklaşık 2 bin 500 saatlik bir havadan denetim ve yönlendirme çalışmasını sürdüreceğiz Bu doğrultuda amacımız bu Kurban Bayramı'nda sıfır can kaybıyla bayramı vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi. Pandemiden sonra yüksek bir trafik hareketliliği oluştu. Geçtiğimiz birkaç günlük süre içerisinde de trafik kazalarında bir artış oldu. O yüzden bu bayram biraz daha alanda olmayı takip ve denetimleri sürdürerek kazaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu bayramı bu istikamette can kaybı olmadan geçiririz. Biz ayrıca olası terör örgütlerinin eylemlerine karşı, canlı bomba veya bombalı araç gibi maket uçak gibi terör saldırılarına karşı da bütün güvenlik güçlerimizle büyük bir teyakkuzla alanda olacağız. İnşallah bayramı ağız tadıyla geçirmiş oluruz" diye konuştu.

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak - Haberler
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