Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
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Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopterle Afyonkarahisar'ın bağlantı yollarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Buradaki ekiplerce, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücüler trafik kuralları ve asayiş konularında da incelendi. Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Öte yandan, trafik ve asayiş hizmetleri kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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