Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Başkente yurda kaçak yollarla getirilen etil alkollerle sahte içki yapıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 bin litre kaçak metil alkol oranı yüksek etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.