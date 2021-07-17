Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Başkente yurda kaçak yollarla getirilen etil alkollerle sahte içki yapıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 bin litre kaçak metil alkol oranı yüksek etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Başkente yurda kaçak yollarla getirilen etil alkollerle sahte içki yapıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 bin litre kaçak metil alkol oranı yüksek etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler Ankara Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla sokulan metil alkol oranı yüksek etil alkollerin çeşitli yerlerde depolayan ve sahte içki yapıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişiler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesinde bulunan 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 12 bin litre metil alkol oranı yüksek kaçak etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ö.A., B.Ç., O.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler Ankara Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında basına sergilendi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri: Bayram öncesi sahte alkol operasyonu: 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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