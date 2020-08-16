Son dakika haberleri... Bayındır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Mersinlidere mevkisinde orman yangını çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve Orman İşletme Şefliğinin yangın söndürme araçları ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay Mahallesi Muhtarı Mustafa Baykaloğlu, AA muhabirine, yangının yerleşim merkezine sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

İlçe sakinlerinden Şükrü Ünalan ise Bayındır'a çok yakın mesafede çıkan yangının korkuttuğunu belirterek, "Rüzgarın etkisiyle Hatay ve Hacılar mahallelerinde bazı vatandaşlara ait zeytinlik alanlar yandı." dedi.

Kaynak: AA